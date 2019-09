Els alcaldes exigeixen a Endesa la condonació del deute energètic a les famílies vulnerables

Reunió d'alcaldes per abordar la carta d'Endesa a Terrassa. Foto: Albert Segura

Els alcaldes reunits aquest dijous a Terrassa per abordar l'amenaça d’Endesa de tallar el subministrament a les famílies si no s'abonava la part dels imports pendents demanen a la companyia que condoni el deute acumulat. Els batlles asseguren no reconèixer l’existència d’aquest deute, i per aquest motiu insten la Generalitat a impulsar sancions en cas que es procedeixi al tall de llum anunciat a partir de l’1 d’octubre.L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va convocar els alcaldes en una reunió on hi han pres part 49 ajuntaments i el Consell Comarcal del Vallès Occidental, entre els quals un total de 27 batlles com ara Marta Madrenas (Girona), Mireia Ingla (Sant Cugat del Vallès), Elisabeth Oliveras (Sant Quirze del Vallès) o Albert Gil (La Roca del Vallès). Municipis com Barcelona, Lleida o Tarragona també hi han estat presents amb la participació d'un regidor, i també hi ha pres part la presidenta de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, Maria Campuzano.La reunió es va convocar després que a finals de juliol la companyia energètica va enviar una carta a uns 400 ajuntaments reclamant l'abonament de la meitat del deute de les famílies vulnerables, i en cas de no fer-ho, s'advertia que es tallaria el subministrament. Només a Terrassa, ciutat que ha convocat la trobada, aquest deute s'eleva al milió d'euros, i afecta un total de 800 famílies. En total es calcula que un 10% de la població catalana està afectada per aquest deute, fet que suma un deute de 21 milions d'euros.De la reunió n’ha sortit la Declaració de Terrassa amb un seguit de punts rubricats pels ajuntaments participants, així com el text d’una moció que es traslladarà als plens dels consistoris. “Ens refermem en el compromís inequívoc de lluitar per garantir els drets bàsics i una vida digna”, ha expressat Ballart.En el text, els ajuntaments asseguren que no toleraran que s’amenacin drets bàsics a persones protegides per la legalitat vigent, amb una defens aferma de la Llei 24/2015 . “En cas que les subministradores elèctriques facin talls a llars que estan protegides per lleu, instem les administracions competents a utilitzar les vies sancionadores i jurídiques de manera contundent”, ha expressat Ballart.En aquest sentit, exigeixen a Endesa la condonació del deute acumulat des de l’any 2015. “Els ajuntaments no acceptarem cap xantatge, si volen la gestió del deute serà en el marc d’un conveni amb les empreses elèctriques i les administracions públiques catalanes”, ha afegit.El document sortint serà traslladat a les quatre diputacions catalanes, els consells comarcals i les entitats municipalistes. De la mateixa manera, es traslladarà una moció rubricada també en la reunió, i que es durà als plens municipals. En ella s’insta la Generalitat a assumir el lideratge polític en la defensa dels més vulnerables, a defensar fermament la llei 24/2015, exigir la condonació del deute a Endesa i a les empreses subministradores, a instar les administracions a utilitzar les vies sancionadores i jurídiques corresponents.Per la seva banda, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha destacat el fet que es busqui una resposta conjunta del món local. “Els ajuntaments sempre vetllem pels drets i els interessos dels ciutadans”, ha apuntat.A la trobada també hi ha participat Maria Campuzano, portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, que ha destacat la necessitat de teixir un front unitari. "Les administracions no han d'assumir el deute que se'ls reclama, cal exigir la seva condonació, perquè entenem que és una responsabilitat directa d'Endesa i la resta de companyies", ha expressat.La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, va convocar una altra trobada que es va celebrar ahir mateix i que va reunir uns 135 ajuntaments afectats. En la reunió, Marín ja demanava als consistoris "que no paguin absolutament res", i tot i que va reconèixer que "algun petit municipi" ja ha pagat, va demanar "la màxima tranquil·litat" perquè s'està treballant una resposta conjunta de les administracions.Endesa té detectades prop de 25.000 persones vulnerables a Catalunya mitjançant els serveis socials, els quals el 30 de juny de 2019 sumaven un deute de més de 21 milions d'euros.En declaracions aEndesa ha recalcat que l'objectiu de la companyia és arribar a un conveni amb les parts afectades per tal de trobar solucions. Fonts oficials han negat també que la carta enviada als ajuntaments fos "una amenaça", i han especificat que la voluntat és "transmetre la necessitat urgent" d'arribar a un acord.

