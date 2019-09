El Parlament lliurarà dimarts la Medalla d'Honor a Carola Rackete i Òscar Camps

El Parlament farà dimarts que ve a les vuit del vespre l'acte de lliurament de la Medalla d’Honor a Carola Rackete, capitana del vaixell Sea Watch 3 i membre de l'ONG Sea Watch, i a Òscar Camps, fundador i director de l’ONG Proactiva Open Arms.L’acte, que conduirà la periodista Raquel Sans, començarà amb una actuació de Joan Dausà, que interpretarà Com plora el mar, mentre es projecta un vídeo produït per Televisió de Catalunya amb imatges de la tasca humanitària de Sea Watch i Proactiva Open Arms. A continuació, Pep Guardiola, guardonat amb la Medalla d’Honor el 2011, farà la glossa de Rackete i Camps, i el president, Roger Torrent, els lliurarà les medalles. Tot seguit, intervindran els guardonats, i a l’últim el president farà el parlament de cloenda. L’acte acabarà amb la interpretació d’Els segadors a càrrec del Cor de Cambra del Conservatori del Liceu.A l'acte, que s’emmarca en la commemoració de la Diada, hi assistiran el president de la Generalitat, Quim Torra, membres del Govern, i la mesa i representants dels grups parlamentaris, entre altres autoritats i representants de l'àmbit polític i social.

