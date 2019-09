Imputen els policies que van ordenar les càrregues de l'1-O a Barcelona

El jutjat d'instrucció 7 de Barcelona, que investiga les càrregues policials de l'1 d'octubre a Barcelona, ha citat a declarar com a investigats els vuit inspectors en cap de la Policia Nacional espanyola que van comandar el dispositiu sobre el terreny, com a màxims responsables de les actuacions policials que hi va haver als 27 centres de votació de la ciutat.Es tracta, segons ha informat el centre de defensa dels drets humans Irídia, d'un pas important en la investigació, ja que el jutge Francisco Miralles aposta per desgranar les responsabilitat últimes de les càrregues policials a Barcelona, més enllà d'operacions policials concretes en centres concrets, per les quals alguns d'aquests responsables ja han declarat davant del mateix jutjat.La decisió judicial està emparada per una d'anterior -del mes de febrer- de l'Audiència Provincial de Barcelona-, que indica la necessitat d'aprofundir en la investigació, més enllà de les lesions denunciades per ciutadans. L'alt tribunal demana investigar les ordres, qui les va donar, si es van tenir en compte situacions concretes de cada centre, i si es van analitzar les conseqüències de l'ús de la força.En aquest sentit, cita els vuit inspectors en cap per determinar si les lesions causades pels ciutadans poden ser o no la seva responsabilitat, com a principals comandaments.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor