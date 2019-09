Els viticultors del Penedès protesten pel preu del raïm que els paguen les grans empreses del cava

Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya i l’Associació de Viticultors del Penedès han organitzat una jornada de vaga en la verema aquest dijous per protestar pel preu que les grans empreses productores de cava els paguen el raïm.Han denunciat que les companyies enguany han imposat una retallada del 28% respecte l’any passat, que en alguns casos deixa en 0,30 euros el quilo de raïm. Els viticultors han afirmat que la xifra està per sota del cost de producció, estimat en uns 40 cèntims.Després de concentrar-se davant el cementiri de Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) s’han desplaçat fins a les instal·lacions de Codorniu i Freixenet, on s’han reunit amb directius i han llegit un manifest, respectivament.També s’han manifestat davant l’Ajuntament del municipi. A continuació s’han desplaçat cap a Vilafranca del Penedès per protestar davant del consistori i el Consell Regulador del Cava.

