​«L'Índia està matant milers de caixmiris perquè no puguin decidir sobre la independència»

Ikram Ul Haq Mohammed Choudhry. Foto: Josep M. Montaner

"L'Índia està matant milers caixmiris perquè no puguin decidir sobre la independència". Així de contundent es mostra Ikram Ul Haq Mohammed Choudhry. És d'origen pakistanès i nascut a la ciutat de Bhimber, que es troba just a la frontera entre el Caixmir i el Pakistan.Des de la independència de l'Índia, el Caixmir, una regió del nord de majoria musulmana, ha estat un territori en disputa. El 1947, la majoria musulmana de l'Índia va separar-se'n i va crear un nou estat: el Pakistan. El Caixmir va optar per continuar a l'Índia i actualment està repartit en tres països diferents: l'Índia (la major part), el Pakistan (una tercera part) i la Xina (una petita zona).Tot i que sempre hi ha hagut tensions entre l'Índia i el Pakistan per aquesta regió, Ikram remarca que des de l'agost, amb el nou govern de dretes de Narendra Modi , "estem en el punt extrem". "La situació no pot ser pitjor", denuncia.El govern indi ha suspès l'estatus especial que tenia el Caixmir, i com a conseqüència s'han suspès drets individuals i centenars de dirigents polítics i activistes han estat arrestats. "Els militars hi han estat sempre, però des del nou govern n'hi ha més que mai", afegeix.Ikram Ul Haq Mohammed Choudhry viu Catalunya des del 2002 i, des de Vic, vol donar a conèixer la greu situació que està vivint el Caixmir a la part de l'Índia.Fa 70 anys, l'ONU va exigir a l'Índia un referèndum de sobirania del Caixmir. En aquest sentit, explica que "més de 100.000 persones" han mort durant aquest període a mans de l'exèrcit indi i que en el darrer mes ha anat en augment."La resolució del 48 deia que els caixmiris tenim dret a decidir si volem estar a l'Índia, Pakistan o un estat sol", recorda. En aquest sentit, declara que "s'està matant gent diàriament" perquè, arribat el moment per decidir el futur del Caixmir, ja no hi haurà caixmiris. A més, explica que s'està repoblant el territori amb persones d'arreu de l'Índia, que no són musulmans.D'altra banda, reitera la desprotecció i desinformació que s'està vivint. En aquest sentit, que hi ha molts desapareguts i es desconeix si han mort o estan arrestats. A més, tampoc poden denunciar, per exemple, les violacions al mateix estat que els envia els militars.Segons Ikram Ul Haq Mohammed Choudhry, "l'únic que pot revertir la situació és l'ONU amb l'ajuda de l'OTAN", ja que si els dos països fronterers -Índia i Pakitan- entren en conflicte podria ser molt pitjor. Denuncia la poca implicació de la comunitat internacional tenint en compte "el terrorisme de l'estat de l'Índia" contra el Caixmir.D'altra banda, critica el silenci dels mitjans. Tot i que, l'Índia ha prohibit l'entrada de turistes i molts reporters, apunta que hi ha molt poca informació sobre la situació que s'està vivint al país asiàtic. Per tot això, "alço la veu per als caixmiris que estan allà i no poden".

