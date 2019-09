Interior, Ajuntament i agents socials es conjuren per «capgirar» la inseguretat a Barcelona

El Departament d'Interior, l'Ajuntament de Barcelona i diversos agents socials s'han conjurat aquest dijous per "capgirar" l'augment de la criminalitat a la ciutat i la percepció d'inseguretat entre els ciutadans. Així ho ha explicat en roda de premsa el conseller d'Interior, Miquel Buch, que ha valorat de forma "satisfactòria" la primera reunió del Pla estratègic Barcelona Ciutat Segura.Els participants en la trobada han acordat crear vuit grups de treball -que inclouen des de federacions de veïns fins al gremi de la restauració o Foment- i s'han proposat enllestir propostes concretes en tres mesos.Una d'elles, s'ha mostrat convençut Buch, serà una proposta en la línia de demanar una reforma del codi penal per endurir les penes en casos de reincidència. El conseller i el tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ja van constatar recentment la seva sintonia en aquesta proposta "Hem celebrat que és un tema que ja entra en el debat", ha indicat Buch, que ha assegurat que espera que quan l'estat espanyol tingui un Congrés "efectiu" sigui un dels primers reptes que afronti. Amb tot, ha matisat, són propostes que encara s'han de treballar.En tot cas, el conseller d'Interior ha destacat la "voluntat de treball" de tots els agents citats a la reunió d'aquest dijous, on hi havia representants de l'Ajuntament de Barcelona, diferents departaments de la Generalitat, la Diputació, PIMEC, la Cambra de Comerç, la FavB o el Gremi de Restauració de Barcelona i Gremi d'Hotels de Barcelona, entre altres.Durant la trobada, que ha servit per posar en comú diferents idees, els participants han acordat abordar la criminalitat a la ciutat a través de quatre eixos estratègics. Aquests quatre eixos, ha explicat el director de la Policia, Andreu Martínez són: reduir la criminalitat; millorar el servei d'atenció a la ciutadania (per exemple en la recepció de les denúncies); una organització policial més eficient; i millorar la convivència, posant el focus en l'ús de l'espai públic."La prevenció té més sentit que mai", ha destacat Martínez, que ha remarcat que l'activitat policial és "imprescindible" però no "suficient" per revertir les dades de seguretat o la percepció d'inseguretat a la capital catalana.En aquest sentit, ha apuntat Martínez, s'ha concretat crear vuit grups de treball perquè des d'aquests -tots amb presència de representants d'Interior i l'Ajuntament- s'ofereixi un punt de vista "col·lectiu" per ajudar a la prevenció i a capgirar la situació d'inseguretat.Els vuit grups de treball s'estructuren per interessos i sectors: Població (Federacions de Veïns i representants del departament d'Afers Socials i Família); Mobilitat; Comerç i Empreses (PIMEC, Cambra de Comerç, Fira de Barcelona, etc.); Consular; Oci i Lleure (gremis de restauració i hostaleria); Nucli interès ciutat (representants Sagrada Família, FC Barcelona, etc.); Actors seguretat (Port de Barcelona, empreses representants del sector privat, etc.); i un últim grup més ampli, des d'on s'articulen missatges i discursos útils per a la ciutadania.Els grups començaran a treballar a partir del pròxim dia 17, passada la Diada, per tal d'acabar aquestes reunions a meitats d'octubre i iniciar ja els processos tècnics d'elaboració del pla estratègic per enllestir-ho en el marge de tres mesos.

