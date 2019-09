La Fiscalia s'oposa al recurs de Torra per impugnar el seu judici

La Fiscalia no veu elements que donin recorregut al recurs que el president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar per impugnar el seu judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), pels llaços grocs. Aquesta setmana, el president va anunciar accions legals per "errors processals" en el judici, que es preveu que se celebri els dies 25 i 26 de setembre. L'error en qüestió, segons afirmava, feia referència al fet que s'havia acordat la data del judici oral amb data prèvia a la interlocutòria d'admissió i denegació de proves i això, ressaltava l'equip del president, és contrari a l'article 785.2 de la Llei d'Enjudiciament Criminal.



Segons el fiscal, Torra aprofita el recurs per "menysprear", no només la magistrada que va signar la interlocutòria, sinó el propi tribunal, afirmant que l'assenyalament és "precipitat" i "accelerat", i fent-los notar que haurien de conèixer el calendari de sessions del Parlament. A més, segons lamenta la Fiscalia, el president del Govern també critica l'estament judicial per no tenir en compte la separació de poders i per falta d'imparcialitat. Davant d'això, el ministeri considera que Torra realitzar una "valoració parcial" de la resolució que, a més, "de forma descontextualitzada" permet arribar a conclusions "absolutament desafortunades" en defensa dels seus interessos.

Així mateix, la Fiscalia defensa que l'assenyalament del judici per part del TSJC es va fer "amb un exquisit respecte al dret constitucional", per tant, conforme a la legislació, i indica que no suposa "cap perjudici per a la part recurrent".Un tema diferent, apunta la Fiscalia, és que les dates escollides pel tribunal puguin resultar "inconvenients, o com a mínim, incòmodes, per al particular interès de l'acusat". En aquest sentit, el ministeri públic destaca que Torra "en cap cas planteja, com seria exigible, cap data alternativa" ni al·lega motius de "força major" per canviar la data.Per tant, el ministeri fiscal demana que no s'atengui el recurs del president, i li recorda que ell, de la mateixa manera que la majoria dels ciutadans que són cridats a comparèixer davant d'un tribunal, "no es troben ociosos al sofà de casa seva" esperant que se'ls convoqui, sinó que habitualment tenen "funcions, obligacions i agenda" amb la qual hauran de conciliar: "Haver de desplaçar-se a realitzar tràmits davant d'un òrgan jurisdiccional genera sempre alguna incomoditat, i no és procedent, en una societat igualitària i democràtica, invocar, sense major concreció, l'existència d'eventuals privilegis".En el seu recurs, Torra va qüestionar la imparcialitat de la justícia espanyola i va alertar que "la pressa és enemiga del rigor". De fet, el president veu una "celeritat interessada" i una "pressa" en el tribunal per resoldre el seu cas que considera inapropiada per a l'estament judicial. L'assenyalament del judici oral fa que aquest coincideixi amb un assenyalament anterior de l'advocat del president i amb el debat de Política General al Parlament.Torra serà jutjat els dies 25 i 26 de setembre. El president seurà al banc dels acusats per un delicte de desobediència o, subsidiàriament, de denegació d'auxili a l'autoritat competent per haver-se negat a retirar la pancarta de suport als presos polítics del Palau de la Generalitat durant la campanya electoral.Arran d'aquests fets, la Fiscalia va presentar una querella contra Torra en la qual va al·legar un incompliment de les resolucions de la Junta Electoral Central (JEC) per l'ús de símbols partidistes a les institucions públiques. En la fase d'instrucció, el president de la Generalitat es va inculpar i va admetre haver desobeït. "Jo em dec a un mandat superior de la ciutadania de defensa dels drets humans", va al·legar llavors al TSJC.El ministeri públic demana que el president de la Generalitat, Quim Torra, sigui condemnat a un any i vuit mesos d'inhabilitació. Així ho va informar la pròpia Fiscalia en la seva qualificació provisional prèvia al judici. També demana que Torra sigui condemnat a una multa de 100 euros diaris durant deu mesos.

