VÍDEO Feliu Ventura publica «Convocatòria», la primera cançó del seu nou disc

Feliu Ventura treu un nou disc d'himnes petits, domèstics i assemblearis. que veurà la llum l'11 d'octubre. Abans, el músic de Xàtiva presenta Convocatòria, el primer single d'aquest nou treball que anirà acompanyat d'un llibret de textos d'amistats que vesteixen cada cançó.Ventura fa 8 anys que no trau un disc en solitari, tot i que no ha parat. Ara, el cantant "convoca" tothom per gaudir d'un nou treball que ha creat íntegrament a la seva Xàtiva. Com a tastet, avui presenta Convocatòria, la cançó que dona nom al disc. És un himne de melodia encomanadissa amb distorsions tènues de les guitarres i amb la bateria, el bombo i el baix elèctrics que, incombustibles i constants, fan la base rítmica, contundent.Una cançó que ja avança com és el nou treball de Feliu Ventura: un àlbum que transmet felicitat i que, malgrat els temps que corren (o potser precisament per això), té un caràcter marcadament positiu. El tresor sencer es podrà escoltar a partir de l'11 d'octubre.

