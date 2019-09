Cs acusa Torra «d'escalfar el carrer» i insistir en la «confrontació»

La líder de Ciutadans, Lorena Roldán, ha retret al president del Govern, Quim Torra, que aquest dijous hagi insistit en la "confrontació" amb l'Estat i ha assegurat, en contraposició al lema "Tornarem" de la Diada, que la seva formació "tornarà a ser-hi per frenar-ho". En la primera reunió del grup a l'inici del curs polític al Parlament, Roldán ha criticat que Torra "escalfa el carrer i la Diada" i ha dubtat de si l'actitud de "tornar" significa "tornar a trencar la convivència". "On no tornaran segur és a la realitat i al sentit comú", ha afegit Roldán, que s'ha conjurat amb el seu grup per a treballar en els "mesos durs" que venen.Quan farà dos anys del ple del 6 i 7 de setembre, en què es van aprovar les lleis de desconnexió, Ciutadans "recordarà" des del Parlament aquestes dates d'uns dies en què "es van vulnerar els drets dels catalans". "Ho vam viure aquí, amb preocupació, i no permetrem que aquest dia caigui en l'oblit", ha dit la portaveu de la formació taronja, que ha retret a Torra que només parli de la Diada i no d'aquests dies, "perquè saben que van fer mal".La dirigent de Cs ha enaltit la feina del partit, perquè considera que és l'únic que treballa "pels problemes reals de Catalunya", mentre que el Govern no ho fa ni pretén fer-ho perquè està centrat en el procés independentista, segons ella. Ho ha exemplificat en assenyalar que aquests dies Cs ha fet reunions i ha presentat un pla contra la inseguretat a Barcelona, mentre que Torra era a Waterloo (Bèlgica) "rebent instruccions del fugit de la justícia", en referència a Carles Puigdemont.Roldán també ha carregat contra el president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, el qual acusa de voler pactar amb els partits independentistes, i l'ha advertit que, si ho fa, Cs s'hi oposarà: "No podem comptar amb el Govern de Sánchez. Si Sánchez no està disposat a donar la cara pels catalans i continua amb la seva política de pactes amb els separatistes, que sàpiga que ens tindrà en contra".Així mateix, ha recriminat al PSC que vulgui negociar els pressupostos de la Generalitat i ha retret al PP els "anys de concessions, de mirar cap a una altra banda i de fer els ulls grossos" davant el nacionalisme català.La reunió ha servit per començar el curs polític de Cs i Roldán ha reivindicat que són el grup majoritari de la cambra catalana i que la seva intenció és continuar sent-ho en les properes eleccions autonòmiques.En aquest sentit, ha recordat que el partit s'ha "anticipat a l'escenari incert" que pot haver-hi amb unes possibles eleccions catalanes aquests propers mesos i ha celebrat les primàries per elegir el candidat de Cs a la Presidència de la Generalitat, que va guanyar ella, i ha manifestat que és un orgull i un honor encapçalar el grup taronja.

