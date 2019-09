Un tribunal belga ordena reobrir la causa per l'espionatge a Puigdemont

El Tribunal de apelación de Bruselas nos da la razón en el caso de las balizas puestas en el coche de @KRLS y ordena la práctica de una seria de diligencias... #Seguimos — Gonzalo Boye (@boye_g) September 5, 2019

Un tribunal belga ha ordena aquest dijous reobrir la causa per l'espionatge a l'expresident Carles Puigdemont, tal com ha informat el seu advocat Gonzalo Boye a través de Twitter. En els primers mesos de l'exili a Bèlgica, es van instal·lar balisses de seguiment al cotxe de Puigdemont però finalment la causa va ser arxivada. Ara, el tribunal d'apel·lació de Brussel·les ha donat la raó a l'equip de defensa de l'expresident i ha reobert el cas."Hem guanyat el recurs contra el tancament de la investigació per les balises de seguiment il·legals presents al cotxe del president en territori belga. La investigació es reobre i el jutge ha ordenat mesures addicionals per trobar els responsables d'aquests crims", ha dit l'advocat belga Simon Bekaert a Twitter.Segons ha pogut saber l'ACN de fonts coneixedores del cas, el jutge ha demanat interrogar la representant de l'empresa italiana que va vendre les balises, els representants de tres empreses que van vendre parts dels components dels dispositius, i identificar els usuaris d'una sèrie de telèfons que surten a la investigació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor