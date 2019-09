«Dolor y gloria», de Pedro Almodóvar, representarà Espanya als Oscar

La pel·lícula de Pedro Almodóvar Dolor y gloria representarà Espanya als Oscar, tal com ha anunciat aquest dijous l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya. Així, el film del director manxec competirà en la gala que tindrà lloc el 9 de febrer del 2020.Dolor y Gloria ( Víctor Rodrigo en va fer aquesta crítica ) narra diversos retrobaments de Salvador Mallo (Antonio Banderas), un director de cine en decadència. El film repassa la seva infantesa als anys 60, l'emigració amb els seus pares a un poble de València, el primer desig, el primer amor al Madrid dels 80 i també el dolor del desamor o el descobriment del cinema. En la recuperació del seu passat, Salvador troba necessitat de narrar-lo i, així, també troba la seva salvació.Els acadèmics han escollit Dolor y Gloria per davant d'altres pel·lícules com Buñuel en el laberinto de las tortugas, de Salvador Simó, i Mientras dure la guerra, d'Alejandro Amenábar.

