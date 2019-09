Un dels conills de la granja. Foto: Albert Alemany

Joan Vilaró, propietari de l'explotació de conills assaltada per un grup d'animalistes. Foto: Albert Alemany

Joan Vilaró és el ramader de Gurb que aquest diumenge es va veure sorprès per un assalt animalista a la granja de Vilaró de Tarrés. Una seixantena de persones van entrar a l'explotació de conills i es van emportar 14 conills femelles . Ho recorda amb "impotència" i li ha quedat la "psicosi" que puguin entrar qualsevol nit. La granja Vilaró de Tarrés és una explotació que es dedica a la criança i engreix d'aquest animal. De fet és la granja de conills més gran d'Osona; hi ha unes 3.000 mares.Els Mossos van identificar una quinzena d'activistes, la majoria d'origen estranger. "Parlaven en anglès entre ells", explica Vilaró, però també n'hi havia "amb accent osonenc". Tot i que hi havia menors d'edat, "eren una minoria". "Mai havia vist tanta gent a la granja", explica el ramader, mentre remarca que va sentir "una impotència total".A més reitera, que d'animalistes "no en tenen res", ja que un animalista "no s'emporta la mare i deixa els fills". El ramader ha presentat denúncia als Mossos i tant l'Ajuntament com la Generalitat es personaran en el procés judicial per l'assalt a la granja - No acostumem a treballar els diumenges, però aquest sí perquè volia avançar feina. Estava en una nau del fons de la granja i tot plegat vaig sentir un esverament i vaig veure una cinquantena de persones vestits de blanc per tot arreu. Els vaig demanar què feien i sisplau que marxessin. Com que estaven formats per grups van entrar per diferents llocs i quan n'empenyia uns per una banda, els altres entraven per l'altra. Potser s'hi van passar un quart i vint minuts. Anava sol i sense mòbil. Vaig estar de sort que va arribar la meva filla i vam trucar els Mossos d'Esquadra. Quan se'n van adonar van marxar com bales i es van treure el mono de seguida.- No sabia pas què fer. Va arribar un moment que vaig dir: "feu el que vulgueu". Vaig sentir una impotència total.- No, em pensava que seria impossible.- S'han emportat 10 o 12 conilles i han deixat tots els petits sense mare. Els que van quedar orfes, els he posat amb altres mares a veure si els adopten. D'animalista no en tenen res. Un animalista no s'emporta la mare i deixa els fills. A més, es van emportar dues conilles que han de parir aquesta setmana.- El conill és un animal que s'estressa amb facilitat. Si són una persona o dues no crea estrès. Però imagina't quatre o cinc persones a cada nau amb corredisses i fent totes les animalades del món. El dijous és dia de parts, veurem les conseqüències de l'estrès en unes tres setmanes. D'altra banda, suposo que els animalistes saben que no són animals de bosc, si els deixen anar, no viuran pas. Formen part de la cadena alimentària humana. A més, se'ls ha de donar el pinso adequat per viure; si els donen pastanagues, amb tres dies seran morts.- Podria fer mal a una nau concreta i ho notaria, però a tota la granja com van fer els animalistes, no. Un animal sol no pot ni té prou temps.- Molt bé. M'he sentit molt ajudat. Ajuntament, DARP, Mossos i Agents Rurals han vingut a la granja. Ara amb diversos veterinaris estem fent el seguiment de les conseqüències.- Ho tenim tot ben tancat i ben ballat. No hi podem fer res més que posar càmeres, sobretot per quan no hi som i de nit. Tot i això, et queda una psicosi a dins que sempre t'han d'entrar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor