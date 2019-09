El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, tem que hi haurà noves eleccions espanyoles. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Iceta ha considerat que "no sembla que hi hagi una aproximació suficient" per a un acord entre PSOE i Unides Podem tot i que ha assegurat que ell no vol repetició de comicis. D'altra banda, sobre la proposta del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, per a Catalunya, el líder dels socialistes catalans ha defensat que ara no és moment de fixar posició sinó d'apropar-se."Llançar propostes abans d'hora no és la millor manera d'acostar-se", ha afegit. En el document programàtic de Sánchez s'aposta pel diàleg amb Catalunya i es rebutja un referèndum d'autodeterminació sense fer una proposta concreta.Iceta ha admès que si no hi ha acord per a un govern a l'estat espanyol serà un "fracàs molt gros de la política" i ha apostat per esgotar fins al darrer moment les possibilitats d'un acord. "Els polítics tenim l'obligació de jugar amb les cartes que ens donen els ciutadans", ha argumentat.En la línia del que defensa el PSOE, Iceta creu que no es donen les condicions per un govern de coalició entre socialistes i Unides Podem per una qüestió de falta de confiança tot i que ha deixat la porta oberta a aquesta possibilitat en un futur. "No anem al matrimoni, fem un prometatge a veure si funciona", ha resumit.Pel que fa a la proposta d'ERC d'un govern de concentració com a resposta a la sentència de l'1-O, Iceta ha respost que el PSC no serà en un govern en "clau antisentència" i ha considerat que no es donen les circumstàncies per un executiu d'aquestes característiques. En aquest sentit, el líder dels socialistes catalans ha preguntat com eixamplaran el govern si els dos socis actuals de l'executiu "no s'avenen".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor