Tretze detinguts en el dispositiu policial al barri de la Ribera de Barcelona

Dues persones detingudes per cometre un robatori amb violència i onze per l'aplicació de la Llei d'estrangeria és el balanç del dispositiu conjunt que els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional van dur a terme dimecres al vespre al barri de la Ribera de Barcelona.En concret, el robatori amb violència va ser l'estrebada d'una cadena d'or perpetrada per dues persones. Per altra banda 51 persones van ser identificades perquè tenien antecedents o perquè els agents van considerar que mantenien una actitud sospitosa de voler cometre un fet delictiu.Dels identificats, tretze van ser traslladats a les dependències de la Policia Nacional amb l'aplicació de la Llei d'estrangeria, dels quals onze van ser detinguts. Els altres dos eren menors d'edat que anaven indocumentats i després de fer les comprobacions pertinents els van portar a les dependències dels Mossos d'Esquadra.L'operatiu era per lluitar contra l'actuació de lladres violents multireincidents que actuen a la zona.

