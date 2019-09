VÍDEO Albert Pla publica «Juerga catalana 2», una cançó sobre el procés

Albert Pla publica aquest divendres una nova cançó. Es titulai està inspirada en el procés d'independència, especialment en els fets del 20 de setembre davant la seu d'Economia, en el referèndum de l'1 d'octubre i en el judici al Tribunal Suprem.La cançó arriba just abans que Pla torni amb el seu espectacle "Miedo" a la Sala Barts de Barcelona. Això serà del 10 al 20 d'octubre, amb un musical multimèdia, amb textos teatrals, tecnologia d'avantguarda i música de Refree i el mateix Pla. És un viatge íntim i personal que arranca en la infantesa, va fins a més enllà de la sepultura i recorre les sensacions i emocions que produeix la por."Miedo" es va estrenar l'Argentina i també ha passejat amb molt èxit per Uruguai, Xile, l'estat espanyol i Catalunya. Ara fa un any, Pla va exhaurir les entrades a la Barts durant quatre dies seguits. Enguany hi torna per oferir vuit funcions.

