La conferència de Torra a Madrid, en 10 frases: «Exercirem tots els drets que ens siguin negats»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha esbossat aquest dijous la confrontació democràtica amb l'Estat en un esmorzar organitzat per Europa Press. El president ha repassat la seva trajectòria vital i professional abans de convertir-se en president, ha explicat el projecte de l'independentista català i ha situat la sentència com el punt de partida d'una nova etapa que ha d'acabar amb la culminació de la indendència.Aquí teniu la conferència del president Torra resumida en 10 frases:1. "La sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut de Catalunya va representar una humiliació".2. "Jo he viscut a Suïssa, i veig normal fer un referèndum fer resoldre les disputes polítiques"3. "Els drets i les llibertats estan per sobre de la dura llei espanyola".4. "La resposta al referèndum de l'1-O va sobrepassar tots els límits de l'estat de dret. La força de l'Estat contra uns ciutadans que votaven".5. "Una de les primeres reaccions en contra de la violència de l'1-O va ser de Pedro Sánchez, que va demanar explicacions a l'aleshores president Mariano Rajoy".6. "La sentència del procés, si no és absolutòria, obrirà una nova etapa que ha d'acabar amb la culminació de la independència".7. "La proposta de Pedro Sánchez és una no proposta. Ens ha decebut".8. "Estic convençut que el poble de Catalunya no acceptarà cap sentència que no sigui la lliure absolució".9. "No acceptarem una sentència condemnatòria i actuarem en conseqüència. Exercirem tots els drets que ens siguin negats".10. "Davant la sentència, caldrà una resposta de país, que buscarà el màxim consens i reprengui la iniciativa, i torni a posar l'objectiu de la independència al centre de l'objectiu polític".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor