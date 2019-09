VÍDEO Un home de 69 anys mor en un correbous al País Valencià

Un home de 69 anys de Llíria (el Camp de Túria) va morir aquest dimarts a la vesprada durant el correbous que se celebren a la localitat amb motiu de les festes del Remei, segons ha comunicat l'Ajuntament i tal com informa el Diari la Veu . La víctima va ser enganxada per un dels animals.Amb aquesta nova víctima ja són cinc els morts, tots homes, enguany en aquest tipus de celebracions taurines al País Valencià, davant dels dos morts registrats en 2018.El consistori ha mostrat les seves condolences a la família i amics de la víctima, així com a la Confraria de la Mare de Déu del Remei i la Santíssima Trinitat, la Clavaria-Majoralia 2019 i la Penya BAC.Amb motiu d'aquesta defunció, la continuació dels actes taurins prevists per a la nit d'aquest dimarts va quedar suspesa pels organitzadors en senyal de dol.L'ambulància que prestava servei en els festeigs va atendre l'home i el va traslladar a l'hospital; després, però, va morir.

