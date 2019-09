VÍDEO EN DIRECTE La conferència de Torra a Madrid

El president de la Generalitat, Quim Torra, fa una crida a la democràcia en la conferència d'avui a Madrid, on dona el tret de sortida al curs polític. De fet, la ponència es titula "Democràcia!", i Torra desenvoluparà com entén ell aquest concepte. No es preveu que el president anunciï possibles reaccions a les sentències de l'1-O, l'esdeveniment que marcarà el nou curs. Torra donarà continuïtat a l'aposta per la "confrontació democràtica" que ja va esbossar a Prada , en el seu primer gran acte a Madrid -un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press a l'hotel Villa Magna- des que és president.El cap de l'executiu estarà acompanyat de la consellera de Presidència, Meritxell Budó; del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró; de la consellera de Salut, Alba Vergés, i del delegat del Govern de la Generalitat a Madrid, Gorka Knörr. L'acte començarà amb una presentació a càrrec del president d'Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, i a continuació Torra farà la seva intervenció. Després s'obrirà un torn de preguntes.

