Torra situa la sentència com el punt de partida d'una nova etapa per «culminar» la independència

"D'Espanya només n'esperem democràcia, ni més ni menys. Esperem democràcia, tota la democràcia i res més que la democràcia". Així ho ha afirmat el president del Govern, Quim Torra, aquest dijous durant la seva conferència a l'esmorzar informatiu d'Europa Press, on ha avançat quins seran els propers passos de l'independentisme durant aquest nou cicle polític, a gairebé dos anys del referèndum del 2017. Segons ha avisat, la sentència de l'1-O al Tribuna Suprem, si no és absolutòria, serà el punt de partida d'una nova etapa per "culminar la independència".Fent gala i coneixement de cites de personalitats històriques, Torra ha estat contundent a l'hora d'avisar: "Estic completament convençut que el poble de Catalunya no acceptarà, com jo tampoc ho faré, cap altra sentència que no sigui la lliure absolució. I si es condemnen els nostres companys, no acceptarem la sentència i actuarem en conseqüència i amb coherència amb l'exercici dels drets col·lectius del nostre poble". En aquest sentit, el president de la Generalitat ha assegurat que "tots els drets que seran negats, es tornaran a exercir", i ha puntualitzat que aquesta és la base de la frase "ho tornarem a fer".Torra ha descrit la proposta de l'independentisme català a través de quatre conceptes: democràcia, republicanisme, drets humans, i desobediència civil i no-violència. I sobre això, ha vinculat el resultat de la sentència a la "qualitat democràtica" de l'estat espanyol. Així mateix, ha defensat que una resolució condemnatòria serà un missatge molt clar, no només a Catalunya, sinó també a Espanya, Europa i a "gran part del món". "La sentència marcarà un abans i un després", ha advertit, i ha puntualitzat que, davant d'aquesta, hi haurà una resposta "de país" que buscarà el màxim consens entre els demòcrates.Per això, ha admès que les eleccions són "l'últim" que el preocupa actualment, sobretot pel fet que la prioritat és donar una resposta unitària, i no entrar en confrontacions electorals. Ha assegurat que, davant d'això, allò que cal és enfortir les institucions, avançar en uns pressupostos que permetin tirar endavant i fixar un "horitzó" que culmini en el dret a l'autodeterminació.Sense entrar al detall de les accions, Torra ha parlat d'una "resposta institucional", però també d'una "resposta popular de la ciutadania". Sobre això, ha parlat d'una reacció "no-violenta, pacífica, però també de desobediència civil", i ha recordat que si la situació s'hagués vehiculat a través de la política i la democràcia, ni el judici ni la repressió s'haguessin produït. "No es pot governar contra Catalunya", ha remarcat.Més informació en els propers minuts

