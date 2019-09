La seguretat a Barcelona i la podridura moral

Criminalitzar els manters, o sigui la misèria, tampoc és, sens dubte, la solució idònia

Des dels més pròxims, com el trist tancament de la històrica papereria Konema de la Rambla Catalunya. Voleu que fem apostes sobre el tipus d’establiment que s'hi posarà? També podríem parlar de l’entrevista que li van fer fa uns dies a Pedro Sánchez a la SER en què va confessar que de les coses que més por li fan en aquesta vida és haver d’enfrontar-se al mercat i discutir la seva absoluta tirania. Com podem esperar que les ciutats mantinguin una mínima parcel·la de personalitat si els polítics que han de dirigir un país es caguen a les calces quan han d’enfrontar-se als poders econòmics? Podríem parlar també de l’aniversari del 17-A, de les clavegueres que s’han destapat al respecte. Podríem parlar de moltes coses, però n’hi ha una que em sembla que els barcelonins veiem ara mateix amb especial preocupació. Sí, la inseguretat, en efecte. És EL TEMA. Fa unes setmanes vaig començar a veure escrits i tuits que criminalitzaven les patrulles dels caçadors de carteristes al metro. Dir "patrulles" sempre queda ampul·lós i pel·liculero i porta implícita una certa càrrega de paròdia. Aquests bona fe que van pel metro assenyalant els lladregots no tenen cap mena de perill. Els he vist en acció unes quantes vegades. Potser van a vegades un pèl accelerats i amb l’adrenalina pujada, és lògic quan t’enfrontes a individus que es dediquen a robar carteres, diners, rellotges, mòbils i tot quant se'ls posa per davant. L'especialitat de les autoritats és escudar-se en alguna cosa superior que els impedeix actuar amb contundència. Sempre passa el mateix. Tant els serveix la llei d’arrendaments urbans per dir que no poden enfrontar-se amb el mercat, com el codi penal per dir que no poden posar els lladres a la presó. Quan aquestes lleis canviïn, tindran altres excuses. No patiu.Mai els periodistes de crònica negra havien tingut tanta feina. Apunyalaments, violacions, robatoris... La festa del vandalisme i la delinqüència té les portes obertes de bat a bat. L’altre dia es va fer una batuda monumental al metro amb els Mossos i la Policia Nacional ensenyant la placa i el paquet. Servirà d’alguna cosa? Vés a saber.Ara el tinent d’alcalde de Seguretat és l’Albert Batlle, persona d’ordre i segur que bona voluntat però amb aquest pacte de govern que hi ha em sembla que tots plegats amb el que més s’han d’esforçar més a fer equilibris, a fer veure que van coordinats, a no estirar més d’un cantó que de l’altre perquè no quedi desautoritzat un i amb el cul a l’aire l’altre.la solució idònia. Mentre no es prengui una decisió seriosa per acabar amb les màfies que dominen el mercat negre i els baixos fons –la màfia de la droga, la màfia del top manta- anar perseguint senegalesos per la Ronda Litoral i detenint carteristes reincidents no servirà per absolutament res. Serà buida gesticulació.-de la Manada i altres descerebrats- es creguin amb dret d’abusar de les dones amb la merda de valors que tenim corrent pel món? Com volem aspirar a res en terreny de la més simple i corrent humanitat, del sentit comú més evident, amb la colla de psicòpates que tenim governant el món? Com volem que els nostres joves tinguin el cervell ben moblat si estem confiant tota la seva educació als telèfons mòbils? Com pretenem que no siguin uns energúmens si els estem inculcant que el millor per la seva vida és l’ultracompetitivitat i l’ultraliberalisme més salvatge? Com nassos aconseguirem que una colla de mitges merdes que van a les festes de Gràcia sàpiguen res del respecte a les dones si hi ha escoles que prescindeixen dels llibres i cada cop més dels professors? Exactament què creieu que assolirem si hi ha gent que es pensa que tot allò important per anar pel món li explicaran a les escoles de negocis? D’on creieu que surten els tarats de Vox i els ignorants que els voten?immigrants i organitzen les batudes de carteristes al metro i els bandits que permeten que hi hagi refugiats que moren al mar. De la podridura moral que ens assota.

