FOTOS Primera acció del Tsunami Democràtic

La primera acció del Tsunami Democràtic ha consistit en omplir de cartells i pancartes diversos punts del país Foto: Tsunami Democràtic



Primera acció del Tsunami Democràtic. La iniciativa, que va néixer dilluns, ha omplert de cartells i pancartes el territori per donar a conèixer a proposta. Així, carrers, portals, l'aeri del Port de Barcelona i diversos punts del país s'han llevat amb cartells enganxats amb un eslògan: "Canviem l'estat de les coses".Aquí teniu un recull de fotografies de l'acció:El debat sobre quina és la resposta que s'ha de donar a la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O i al context de repressió després de la desacceleració del procés centra el debat i les preocupacions independentistes. Fora dels flaixos de les càmeres, un grup de persones vinculades a la societat civil fa temps que treballen amb el vistiplau d'entitats i partits per marcar la pauta de la reacció de forma independent i en clau de "desobediència i no violència". El reclam és simple però ambiciós: drets, llibertat i autodeterminació.Fonts coneixedores de la iniciativa expliquen que no es tracta només de donar una resposta immediata al veredicte del Suprem -la manifestació en contra ja es dona per descomptada- sinó d'articular una agenda de mobilització permanent "a llarg termini" que sigui sostenible en temps i forma i que abraci la justícia social i no ajorni la lluita pels drets.També que sigui capaç de sobreviure a l'escenari d'un avançament electoral a Catalunya que va guanyant cada vegada més força. Tot plegat assumint les contradiccions i incomoditats que poden generar diverses formes de protesta necessàries per avançar.

