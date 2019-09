​Junqueras demana un govern de concentració i diu que no s'ha de tenir por a unes eleccions

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat en una entrevista per escrit a la Ser Catalunya des de la presó de Lledoners un Govern de concentració per fer front a la sentència del judici als líders independentistes. "Seria bo que el govern de Catalunya representi tant com sigui possible el 80% de la societat catalana que està en contra de la repressió", ha afirmat tot coincidint amb altres veus republicanes com les de Roger Torrent o Pere Aragonès.El cap dels republicans, que ha afirmat que de la sentència n'espera "justícia", també creu que no s'ha de tenir por a unes eleccions anticipades. A més, ha reiterat que els republicans han defensat i defensaran el diàleg i ha lamentat que la confrontació per part de l'Estat "existeix perquè es nega a parlar i a seure en una taula de diàleg".A parer de Junqueras, per les mateixes raons que seria bo un govern de concentració ("representar el 80% de la societat catalana que està en contra de la repressió, a favor d'una solució negociada i de que els ciutadans de Catalunya puguin decidir el seu futur amb el seu vot"), també caldria aprovar els pressupostos "amb una majoria parlamentària el més àmplia possible". I ha afegit: "en tot cas, estic segur que cap demòcrata hauria de tenir por al vot dels ciutadans expressat en unes eleccions. El millor aval sempre és el del conjunt de la ciutadania".Junqueras, que ha assegurat que "va valer la pena complir amb el mandat popular de les urnes", ha afirmat que a través del procés als líders independentistes "el món ha pogut veure els dèficits democràtics" de l'estat espanyol. I ho ha qualificat tot plegat de "passes imprescindibles en el camí cap a la democràcia i la república".A més ha considerat que tot el que han fet fins ara "era necessari, sobretot per la manca d'alternatives ofertes per part de l'Estat". Ha reconegut, però, que tot plegat "no ha estat suficient", per la qual cosa ha convidat a "persistir". En aquest sentit ha afirmat que "ningú no ha claudicat ni renunciat a l'objectiu de la República", objectiu que ha qualificat de "demanda raonable, democràtica, legítima i, fins i tot, irreversible"."Trigarà més o menys, però no tinc cap dubte que ja fa temps que hem superat el punt de no retorn", ha afegit el cap dels republicans catalans, que ha tornat a demanar una taula de negociació amb el govern estatal "sense línies vermelles". En tot cas, sí ha alertat que el camí cap a la República "no serà fàcil, ni ràpid ni indolor".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor