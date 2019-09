​El PP denuncia la campanya de Plataforma per la Llengua per promoure el català als patis d'escoles

El secretari general del PPC i diputat al Parlament, Daniel Serrano, ha denunciat aquest dimecres que Plataforma per la Llengua hagi iniciat una recollida de donacions per fer possible de nou una campanya per promoure l'ús del català als patis d'escoles i instituts. En un comunicat, ha titllat la campanya "d'espionatge" i ha criticat que estigui tolerada per la conselleria d'Ensenyament."Després d'espiar nens en 50 escoles catalanes, ara la plataforma que rep diners públics ha iniciat una recollida per seguir amb aquestes accions", ha dit Serrano. El popular ha demanat la compareixença del conseller Josep Bargalló i l'ha acusat d'haver mentit el passat mes de juliol quan se li va preguntar per aquesta qüestió.En concret, el diputat ha reclamat la compareixença del conseller a la comissió d'Ensenyament i que valori que es "vigili" el comportament lingüístic dels alumnes i professors i que aclareixi si la conselleria ha donat consentiment perquè es faci aquest estudi. En cas que no respongui les qüestions plantejades o que no comparegui, per Serrano, el conseller hauria de dimitir "davant la gravetat dels fets".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor