La Catalunya Central i el Prepirineu han registrat un dels estius més càlids de les darreres dècades

La Catalunya Central i el Prepirineu han registrat en alguns punts un dels estius més càlids de les darreres dècades, segons indica el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) a partir de l'anàlisi de les sèries històriques disponibles. En general, l'estació ha resultat seca i càlida a tot el país.Les anomalies més marcades, iguals o superiors a tres graus, s'han registrat en àrees interiors del nord-est, com el massís del Montseny, l'interior de l'Alt Empordà i punts del Prepirineu oriental. L'Alt Empordà, a més, ha registrat els dèficits més marcats d'aigua de l'estiu. En general, la meitat septentrional del territori ha tingut anomalies positives més altes que el sud.Les anomalies més lleus, per sota d'un grau, s'han observat entre les comarques del Garraf i del Baix Camp, abastant bona part de la Costa Daurada, al prelitoral Sud, Ponent i Pirineu occidental.L'estiu climatològic va començar amb valors de temperatura relativament baixos, més propis de la primavera. A partir del 25 de juny i fins a finals de mes, una massa d'aire d'origen africà va provocar una onada de calor excepcionalment intensa. Al juliol se'n va registrar una altra, ja més pròpia de les dates estivals, entre el 22 i el 25. A l'agost, en canvi, no hi va haver cap onada de calor, ja que no es van superar els llindars de Situació Meteorològica de Perill (SMP) durant almenys tres dies seguits.Pel que fa a la pluja, gairebé tot el país, més del 90% de la superfície, ha presentat dèficit. Ha resultat un estiu particularment sec a l'Alt Empordà i a punts localitzats de la Garrotxa, del Bages i del Baix Camp, on s'ha assolit la categoria de molt sec. Altres sectors on la precipitació recollida ha estat força inferior a la mitjana són la resta del quadrant nord-est, incloent-hi bona part del Prepirineu oriental, de la Catalunya Central, així com del terç sud del Principat.

