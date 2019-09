Dispositiu policial en marxa a Barcelona contra lladres violents

❗ En marxa dispositiu al barri de la Ribera (BCN). Objectiu: prevenir fets il·lícits i identificar lladres violents multireincidents que actuen a la zona. Participa @policia pic.twitter.com/5Ro4QarVUF — Mossos (@mossos) September 4, 2019

El barri de la Ribera de Barcelona és escenari des de les set de la tarda d'aquest dimecres d'un dispositiu policial que té com a objectiu lluitar contra l'actuació de lladres violents multireincidents que actuen a la zona.En l'operació, que es duu a terme, entre d'altres a carrers com Sant Pere més Baix o Bruc, hi participen Mossos d'Esquadra i Policia Nacional. Els cossos policials han difós l'acció a través de les xarxes socials, on indiquen que el dispositiu també té l'objectiu de prevenir fets il·lícits.

