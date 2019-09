El Parlament britànic tomba el Brexit dur de Boris Johnson

El Parlament britànic ha aprovat definitivament la llei per evitar el Brèxit sense acord –coneguda a Londres com la Llei Benn- de Boris Johnson. Els diputats han aprovat per 329 vots a favor i 300 en contra que el text passés a una segona lectura, amb la possibilitat de presentar esmenes. La segona votació s'ha superat per 327 vots. Com a reacció immediata, l'actual primer ministre ha demanat a la cambra que accepti la convocatòria d'eleccions per al proper 15 d'octubre.La d'aquest dimecres és una nova derrota parlamentària de Johnson. "És completament impossible per al govern funcionar si la Cambra dels Comuns s'oposa a tot", ha dit en un breu discurs. "Calen unes eleccions el 15 d'octubre, i decidir quin primer ministre anirà a la crucial cimera del 17 d'octubre", ha afegit.L'oposició laborista, però, no està disposada a acceptar la convocatòria d'uns comicis fins que la llei Benn sigui ferma, i ara ha de passar per la Cambra dels Lords, on alguns amenacen de retardar el procés fent filibusterisme."Volem eleccions perquè tenim moltes ganes de fer caure aquest govern", ha dit el líder de l'oposició, Jeremy Corbyn, afegint però que ho acceptarà només quan la llei tingui "consentiment reial" i sigui ferma.Corbyn ha dit que no cauran en una "trampa" de Johnson, de qui considera que ha donat una "poma enverinada" com la de Blancaneus amb la proposta d'eleccions. Tot i que laboristes i liberaldemòcrates confien a evitar-ho, no volen arriscar-se a què la llei es tombi als Lords i, amb el poder de convocar eleccions, Johnson les situï més enllà del 31 d'octubre, és a dir, un cop el Regne Unit hagi sortit, ja, de la UE, amb o sense acord.En una nova derrota per a Johnson, que ahir va perdre la majoria a la Cambra dels Comuns, diputats rebels expulsats del partit conservador i l'oposició de laboristes, liberal demòcrates, independentistes escocesos i gal·lesos i verds han avalat una normativa que obliga el govern a demanar una extensió del Brexit a la Unió Europea si el 19 d'octubre no s'ha aprovat un acord de retirada o la cambra no avala el risc de sortir sense acord.En les votacions d'esmenes, els diputats han rebutjat una proposta per fer un debat el 21 d'octubre, pocs dies després d'una cimera clau a Brussel·les, i votar en un eventual nou acord amb la UE –si Boris Johnson l'aconseguís negociar- o votar en l'antic acord assolit per Theresa May. La idea, però, no ha rebut gens de suport a la cambra, amb només 65 vots a favor i 495 en contra.En canvi, però, sí que s'ha aprovat una esmena que preveu que el govern britànic demani una extensió de l'article 50 –és a dir, de la data de sortida de la UE- amb l'objectiu d'aprovar l'acord que havia negociat May. Segons la premsa britànica, no està clar si l'esmena s'ha aprovat per error o no. En tot cas, ha tirat endavant de manera que la llei inclou l'opció que torni sobre la taula l'acord de retirada de May.

