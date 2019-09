La segona marxa de torxes de Lledoners guanya adeptes per reclamar «unitat estratègica»

L'any passat van ser tres mil, les persones que van caminar, amb torxes, fins al Pla de Lledoners per reclamar la llibertat dels presos polítics en el marc d'un acte impulsat pels municipis de Callús i Sant Joan de Vilatorrada. Enguany, i trobant-se davant d'un escenari tan o més infaust que el del setembre passat, set assemblees territorials bagenques de l'ANC han decidit unir esforços per repetir la iniciativa de fa un any. Es tracta de les de Callús; Sant Joan de Vilatorrada i Sant Martí de Torroella; Artés; Balsareny; Sant Fruitós; Santpedor i Castellnou de Bages, i Súria.Totes elles "farem possible que el 10 de setembre a la nit hi hagi una gran concentració de gent a Lledoners", ha explicat Antoni Cornudella, portaveu d'aquesta segona edició de la marxa de torxes de Lledoners, tot afegint que el lema indiscutible de l'acte serà el de "reivindicar la unitat de les forces polítiques independentistes per continuar persistint amb l'objectiu d'aconseguir la República Catalana". Segons Cornudella, "el poble està unit, i ara el que falta és teixir, entre tots, una unitat estratègica" per seguir el camí "que vam iniciar el 3 d'octubre".Amb la voluntat d'escenificar aquesta anhelada unitat, els organitzadors de la marxa han establert quatre recorreguts diferents que sortiran des de punts diversos de la comarca però que "confluiran" i "s'uniran" al pla de Lledoners. En aquest sentit, la marxa es podrà començar al polígon industrial del Pla dels Vinyats (a Sant Joan de Vilatorrada); al santuari de Joncadella; a l'hípica La Vall de Santpedor, o a Pineda de Bages (Sant Fruitós). Les torxes que es faran servir, d'altra banda, seran de llum led: "duren més estona enceses i així evitem el risc d'incendi", puntualitza Cornudella.La caminada començarà a dos quarts de nou del vespre, i es preveu que s'arribi al destí una hora més tard. Tot i així, els organitzadors recomanen ser al punt de sortida una estona abans, per poder adquirir les torxes (que tindran un preu de 3 euros) i "gaudir de les actuacions que hi haurà preparades per a l'ocasió". En tots quatre punts, a més, hi haurà una zona d'aparcament habilitada per a poder-hi deixar els cotxes.Una de les persones que participarà en aquesta segona marxa de torxes de Lledoners serà la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie que, un cop al pla de Lledoners, "oferirà un parlament per a tots els assistents" dalt d'un escenari que s'haurà instal·lat expressament. També hi seran presents, ha assegurat Antoni Cornudella, familiars dels presos polítics i exiliats, membres d'Òmnium Cultural i representants dels geganters de Callús i Sant Fruitós.A banda de les persones de la comarca que des de les set assemblees territorials impulsores de la marxa es calcula que assistiran a l'esdeveniment, també hi seran presents membres d'altres assemblees territorials d'arreu de Catalunya, que es traslladaran al pla de Lledoners en autobús. "Creiem que serem més de 5.000 persones", un fet que convertirà la marxa "en la més multitudinària que s'hagi vist mai al Bages", assenyala Cornudella.És precisament per aquesta allau de gent que es preveu, que des de l'organització es demana als participants que "segueixin les instruccions que els donaran tant Policia Local, com Mossos d'Esquadra com voluntaris de l'ANC". Al mateix temps, també es recorda que un cop s'acabi l'acte, la tornada es farà a peu: "és important que la gent dugui llanternes per no quedar-se a les fosques". S'ha de tenir en compte, a més, que la zona d'aparcament del pla de Lledoners es tancarà als vehicles a partir de dos quarts de vuit del vespre, i no es reobrirà fins que l'acte culmini.Paral·lelament a la marxa de torxes, el mateix dimarts 10 de setembre al vespre es durà a terme Llum i llibertat, una performance que il·luminarà les cent trenta-una agulles del massís de Montserrat, tot recordant els cent trenta-un presidents de la Generalitat de Catalunya en un gest que exemplifica la necessitat de cercar la unitat estratègica cap a un horitzó d'independència i llibertat que vagi més enllà dels interessos dels partits. "Des del pla de Lledoners hi ha unes vistes magnífiques de Montserrat, que ens permetran seguir el projecte en directe i donar suport a la iniciativa", ha conclòs Cornudella.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor