Ikea recupera el català al seu web... però l'amaga

La multinacional Ikea ha recuperat la versió catalana del seu web -que el passat mes d'abril havia eliminat-, però l'ha situat en una zona no accessible des de la pàgina principal. Així ho ha denunciat la Plataforma per la Llengua, qui va treure a la llum l'eliminació de la web en català després de rebre diverses reclamacions. Llavors, l'entitat en defensa del català va posar-se en contacte amb la companyia per demanar explicacions i, segons aquesta, el motiu de la supressió del web en català era que s'havia de fer una "renovació" d'aquest espai.Ara, malgrat que la pàgina torna a estar operativa, el portal "és molt difícil de trobar", segons lamenta Plataforma per la Llengua. Davant d'aquesta situació, ha afirmat que continuarà "insistint per aconseguir que els consumidors catalans puguin accedir fàcilment a la versió del web en la seva llengua".Ikea ha expressat públicament la seva sensibilitat per la diversitat lingüística i, en aquest sentit, puntualitza l'ONG, a Catalunya la retolació, l'atenció al client i el seu catàleg són en català. Això va ser així gràcies a les gestions realitzades per l'entitat des del 2002, tot i que la major part dels productes continua sense etiquetatge en català. Segons la Plataforma per la Llengua, això "continua vulnerant la normativa del Codi de Consum de Catalunya" que estableix l'etiquetatge, les instruccions i l'embalatge dels productes que es distribueixen a Catalunya en català.Per altra banda, denuncien, l'atenció telefònica de l'empresa tampoc es troba en català, fet que vulnera la llei de comerç, serveis i fires que protegeix el dret dels consumidors de parlar català.

