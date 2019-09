Una agència de ràting internacional critica l'incompliment financer de l'Estat amb les autonomies

L'agència de ràting canadenca DBRS, amb presència a nombrosos països i pertanyent ara a l'americana Morningstar, ha pres nota dels incompliments financers de l'Estat vers les comunitats per aquest 2019. Els ha enumerat en un informe emès aquest dimecres en què, a més, quantifica que equivalen a un 0,6% del PIB i critica que els governs autonòmics hauran de fer front a les conseqüències de la paràlisi de l'Estat.L'agència, que coincideix amb els arguments del Govern -el qual ha portat als jutjats els incompliments -, cita quatre aspectes: el retard en pagar les bestretes del finançament del 2019, el retard en el retorn de l'IVA extra recaptat amb la nova metodologia de càlcul, les restriccions de despesa aprovades per compensar-ho, i l'absència de previsions econòmiques per treballar en el marc pressupostari del 2020.De fet, DBRS no creu que els ajustos que les comunitats puguin implementar serveixin per compensar els efectes d'aquesta situació i, per tant, preveu que incompleixin el topall de dèficit "en un marge significatiu", amb resultats pitjors als del 2018. Igualment, assenyala que la incertesa de la política espanyola ajorna l'actualització del model de finançament, el qual està caducat des del 2014.Tot i això, com es tracta de fets excepcionals, l'agència també afirma que aquesta situació no perjudicarà la qualificació de les finances autonòmiques o la possibilitat de tornar a finançar-se al sector privat. El dèficit de més de les comunitats, de fet, preveu que comporti un menor dèficit de l'administració central, qui retindria les bestretes que haurien de transferir. En conjunt, per tant, el dèficit de tot l'Estat no variaria.

