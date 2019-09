L'«Euromillones» deixa 270.000 euros a Catalunya

El sorteig d'Euromillones, celebrat aquest dimarts, ha deixat 270.365,20 euros a Sabadell. Es tracta d'un premi de tercera categoria (cinc números i cap estrella) i s'ha segellat a l'establiment situat al carrer Ginesta, 14, Papereria Ana. És el mateix que el 2016 va repartir un segon premi de la Loteria de Nadal En la rifa europea, no hi ha hagut encertant ni en la primera ni en la segona categoria i en la tercera se n'han produït sis, un dels quals al barri de Can Deu. La combinació guanyadora ha estat: 7, 11, 38, 39 i 44 i les estrelles: 7 i 10.La Papereria Ana té un vincle amb la fortuna, fa 15 anys que té el local a Can Deu i ja ha donat, amb aquest sorteig, tres premis de la loteria. A més d'Euromillones i la Loteria de Nadal, a la Bonoloto. Aleshores, però, van ser 13 milions de pessetes.

