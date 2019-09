La llei per evitar un Brexit dur guanya la primera votació al Parlament britànic

La llei per evitar un Brexit sense acord que promou l'oposició britànica ha superat aquest dimecres a la tarda la primera votació en el seu tràmit parlamentari. Els diputats han aprovat per 329 vots a favor i 300 en contra que el text passi a una segona lectura, amb la possibilitat de presentar esmenes, amb una votació definitiva més tard aquest vespre. En una nova derrota per a Boris Johnson, que ahir va perdre la majoria a la Cambra dels Comuns, diputats rebels expulsats del Partit Conservador i l'oposició de laboristes, liberals, independentistes escocesos i gal·lesos i verds han avalat una normativa que obliga el govern a demanar una extensió del Brexit a la Unió Europea si el 19 d'octubre no s'ha aprovat un acord de retirada o la cambra no avala el risc de sortir sense acord.El primer ministre ja va perdre ahir una votació en què es decidia qui marcava l'agenda, si el govern o el legislatiu. Johnson ja ha advertit que demanarà la convocatòria d'eleccions anticipades si la llei que vol impedir el Brexit sense acord surt endavant. Però la seva voluntat de forçar eleccions no té la partida guanyada. Segons l'actual llei britànica, si un primer ministre vol dissoldre els Comuns, cal que la decisió sigui aprovada per dos terços de la cambra. Per tant, necessita l'aval e l'oposició. El líder laborista, Jeremy Corbyn, ha deixat clar que no anirà a unes eleccions seguint els termes desitjats per Johnson. La incertesa continua a Westminster.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor