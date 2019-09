Puigdemont i Comín recorren al TJUE les cautelars denegades sobre el seu escó al Parlament Europeu

Els eurodiputats electes Carles Puigdemont i Toni Comín han recorregut al Tribunal de Justícia de la UE les cautelars denegades sobre el seu escó a l'Eurocambra. Just abans de la sessió de constitució de la cambra a principis de juliol, el Tribunal General de la UE va rebutjar que tots dos poguessin assumir "provisionalment" el seu mandat mentre els magistrats resolien el fons del cas. Per això, el seu equip jurídic ha interposat aquest dimecres un recurs de cassació a la màxima instància judicial de la UE per aquest rebuig.Ara el TJUE haurà de resoldre sobre la denegació de cautelars, mentre en paral·lel el Tribunal General estudia el fons de la demanda de Puigdemont i Comín contra el Parlament Europeu. Encara no hi ha vista oral per aquest cas, a diferència de la qüestió prejudicial relativa a la immunitat europarlamentària del líder d'ERC, Oriol Junqueras, que se celebrarà el pròxim 14 d'octubre al TJUE.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor