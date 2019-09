VÍDEO Una baralla al Port Olímpic dues hores després de l'apunyalament mortal acaba sense ferits

Una baralla a cops de puny i puntades de peu ha acabat sense ferits al Port Olímpic aquest dimecres a les cinc del matí, al mateix lloc on dues hores abans hi ha hagut un apunyalament que ha acabat amb la mort d'una noia de 26 anys. Tal i com es pot veure en un vídeo publicat per Betevé , a la baralla hi han participat tres persones que els vigilants de seguretat han pogut separar. Després de rebre l'avís de la baralla, els Mossos d'Esquadra s'hi han desplaçat i han ofert mediació i assessorament a les persones que s'han barallat.La baralla i l'apunyalament han estat a la mateixa zona, a prop d'un local d'oci del Moll de Gregal al Port Olímpic de Barcelona.

