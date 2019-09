Nova purga a Ciutadans mentre creix el malestar intern

Les tensions internes que viu Ciutadans a nivell estatal també es palpen a Catalunya. Segons fonts del partit consultades per, l'estratègia d'aliança amb el PP i Vox, i la línia d'oposició radical a Pedro Sánchez no és compartida per un sector important de la militància.Això ha donat lloc a diversos episodis de conflicte intern i s'ha reflectit en el cessament de dos militants crítics com a consellers de districte. Es tracta de l'advocada Paloma Jiménez de Parga, filla de l'exmagistrat del Tribunal Constitucional Manuel Jiménez de Parga; i del també advocat Ivan Bello, que eren consellers dels districtes de l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi, respectivament.Aquest dimecres, la portaveu al Congrés, Inés Arrimadas, ha donat una altra mostra de la radicalització del discurs del partit al defensar l'expulsió d'immigrants que cometin delictes de manera reiterada . Arrimadas ha proposat també la reforma de la llei d'Estrangeria per endurir-la, en un acte al Parlament sobre seguretat a Barcelona.Diverses fonts del partit asseguren aque hi ha un malestar creixent envers la línia del partit, però també per les formes emprades per una maquinària controlada amb ma de ferro per Carlos Carrizosa, el portaveu taronja al Parlament. Alguns militants acusen Carrizosa d'un "control absolut" de la vida interna a través de dirigents de l'aparell que li són del tot addictes, com Carlos Sánchez, diputat per Tarragona al Parlament i responsable d'organització a Catalunya, o Sonia Reina, consellera de districte a les Corts i responsable de relacions institucionals del partit a Barcelona. Reina és una peça important en l'equip de Carrizosa perquè té cura dels moviments de Ciutadans a xarxes socials.Curiosament, és a Catalunya on el gir a la dreta d'Albert Rivera ha generat més discrepàncies entre les bases. La militància catalana és majoritàriament molt radical en la seva hostilitat envers el procés i el sobiranisme, però alhora se sent incòmoda amb el discurs més alineat amb el PP que fa ara la formació. Cal tenir en compte que durant el congrés del partit del febrer del 2017, quan es va eliminar tota referència a la "socialdemocràcia" en la formació, va ser a Catalunya on es va expressar més oposició. En les eleccions internes per elegir els compromissaris que havien d'anar al congrés, va guanyar la candidatura de l'històric Jordi Cañas, que defensava mantenir la definició socialdemòcrata.Recentment, Rivera ha hagut d'afrontar les dissidències de rellevants dirigents catalans, com el jurista Francesc de Carreras , un dels fundadors de la formació, i el diputat per Barcelona Toni Roldán . Tots dos van abandonar el partit per discrepància amb l'aposta d'Albert Rivera per liderar la dreta espanyola.

