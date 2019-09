Torra farà una crida a la democràcia en la conferència de dijous a Madrid

El president de la Generalitat, Quim Torra, farà una crida a la democràcia en la conferència d'aquest dijous a Madrid, on donarà el tret de sortida al curs polític. De fet, la ponència es titula "Democràcia!", tal com han explicat fonts de Palau a l'ACN, i Torra desenvoluparà com entén ell aquest concepte. No es preveu que el president anunciï possibles reaccions a les sentències de l'1-O, l'esdeveniment que marcarà el nou curs. Torra donarà continuïtat a l'aposta per la "confrontació democràtica" que ja va esbossar a Prada , en el seu primer gran acte a Madrid -un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press que tindrà lloc a partir de les 9:00 a l'hotel Villa Magna- des que és president.El cap de l'executiu estarà acompanyat de la consellera de Presidència, Meritxell Budó; del conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró; de la consellera de Salut, Alba Vergés, i del delegat del Govern de la Generalitat a Madrid, Gorka Knörr. L'acte començarà amb una presentació a càrrec del president d'Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, i a continuació Torra farà la seva intervenció. Després s'obrirà un torn de preguntes.La conferència de Madrid tindrà lloc dos dies després del viatge de Torra a Brussel·les, on s'ha reunit amb Carles Puigdemont i electes de JxCat al Parlament, Congrés i Senat. També arriba sis dies abans de la Diada de l'Onze de Setembre -que el Govern vol que simbolitzi la "primera resposta" a la sentència de l'1-O-, i després que el TSJC fixés per al 25 i 26 de setembre el judici contra el propi Torra per desobediència a la Junta Electoral Central (JEC) amb la pancarta del llaç groc a la façana de Palau.El president s'ha reunit els darrers mesos amb partits sobiranistes, entitats, sindicats i patronals per buscar un punt en comú per donar resposta a les sentències de l'1-O. De moment no hi ha acord dels partits i les institucions per afrontar el veredicte judicial. De fet, ERC aposta per convocar eleccions, sobretot si no s'aproven els pressupostos, o bé per sotmetre Torra a una qüestió de confiança. Torrent també ha proposat un govern de concentració sobiranista.Al seu torn, JxCat allunya l'escenari electoral. Fins i tot fonts de Palau van explicar a l'ACN que una de les opcions que es contemplen és tornar a intentar investir Puigdemont. La cimera del cap de setmana passat a Suïssa -amb els propis Torra i Puigdemont, i representants de JxCat, ERC, CUP, ANC i Òmnium- va acabar sense cap acord tangible, tot i que es va millorar en la predisposició de les parts per avançar en properes trobades.Després dels viatges a Brussel·les i Madrid, Torra clourà l'agenda setmanal amb una roda de premsa a les 11:00 a Palau amb el conseller Puigneró sobre Identitat Digital autosobirana.Torra ja va esbossar a Prada els primers detalls de la seva estratègia política, quan va afirmar que "no hi ha cap altre camí que la confrontació democràtica", després que el govern espanyol advertís que portarà el pla d'acció exterior del Govern al Tribunal Constitucional si no el modifica. "No hi ha cap altre camí que la confrontació democràtica i la defensa dels nostres drets socials i polítics", va reafirmar.El president ja va iniciar el curs de l'any passat amb la conferència "El nostre moment", en aquell cas al Teatre Nacional de Catalunya (TNC), ara fa just un any. Torra va emplaçar el cap del govern espanyol, Pedro Sánchez, a negociar un referèndum d'autodeterminació, i ja va advertir que no acceptaria cap sentència del Suprem que no fos l'absolució dels "presos polítics".L'expresident Carles Puigdemont va ser l'últim cap del Govern que va fer una conferència a Madrid, el maig de 2017 -cinc mesos abans de l'1-O-, acompanyat per l'aleshores vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva. El líder de JxCat va advertir que no aturaria el referèndum tot i mantenir l'oferta de diàleg.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor