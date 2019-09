ENQUESTA Aniràs a la manifestació de la Diada?

Queda tot just una setmana per a la manifestació de la Diada organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). El nombre d'inscrits va créixer a ritme molt lent a l'inici, però en els últims dies s'ha disparat. Segons les darreres dades de l'entitat sobiranista ja hi ha 180.000 persones apuntades , molt a la vora de la xifra obtinguda en anys anteriors. I tu, hi aniràs? Participa a l'enquesta!

