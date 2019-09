Arran fa balanç de la repressió: 26 causes judicials i 67 militants encausats

Arran ha denunciat aquest dimecres la "repressió" que pateix l'organització i l'ha xifrada en 26 causes judicials, 67 militants encausats, més de 600 identificacions i més de 40 detencions en els darrers tres anys. A més a més l'organització juvenil ha alertat de "seguiments" per part de cossos de seguretat a militants just abans de mobilitzacions i punxades de telèfon o trucades intimidatòries.Així, Arran ha considerat que en els últims anys s'ha intensificat la persecució cap a l'esquerra independentista i a tot el moviment popular desobedient i ha criticat que el ministeri fiscal hagi demanat "reiteradament" la presó preventiva com a mesura cautelar "en moltes de les últimes detencions en manifestacions". El col·lectiu també ha acusat el Govern de reprimir-los tot i tenir "presos polítics" per l'1-O.Davant d'un escenari on entenen que no es permet el dret a la protesta i a la manifestació han reclamat la destitució del conseller d'Interior, Miquel Buch, l'obertura d'expedients i l'expulsió d'agents, el canvi de comissaris i la dissolució de la BRIMO i l'ARRO.En una nota de premsa, els joves d'Arran han manifestat que "no claudiquen" i que "entomen la repressió com una definició col·lectiva i política perquè tots els judicis per conflicte polític són polítics". Han recordat l'impacte que comporta la "repressió": impacte personal i col·lectiu, anys d'espera per una causa judicial, seguiments, controls, pràctiques intimidatòries, peticions de col·laboració o ofec econòmic i personal i per l'organització.Per tot plegat, han emplaçat al jovent a manifestar-se el proper 11 de setembre al carrer Ferran de Barcelona.

