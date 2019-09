VÍDEO Ciutadans proposa expulsar els migrants que delinqueixin de manera reiterada

📡 Vamos a llevar al @Congreso_Es un Plan de Choque contra la inseguridad #STOPDelincuencia

✅ Acabar con la impunidad de los reincidentes.

✅ Regular la lucha contra la okupación.

✅ Más policías.

👉 ¡Te cuenta estas y más medidas @InesArrimadas! pic.twitter.com/G7reUNkOyt — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) September 4, 2019

Ciutadans planteja reformar la llei per expulsar immigrants i acabar amb la inseguretat a Barcelona. En una atenció als mitjans al Parlament, la portaveu de la formació espanyolista al Congrés, Inés Arrimadas, ha exposat dues reformes: endurir el codi penal per multar la reincidència i que els lladres puguin entrar a la presó, i modificar la llei d'Estrangeria per expulsar els immigrants que delinqueixin a Catalunya.De la mateixa manera, Arrimadas ha culpat Quim Torra i Ada Colau de la situació que es viu a la capital catalana. "El govern de Torra s'ha dedicat a crear 'xiringuitos' i que hi hagi menys policies dels que hi hauria d'haver als carrers de Catalunya", ha denunciat. I sobre l'alcaldessa, ha dit que no pot buscar excuses: "S'ha dedicat a atacar i qüestionar la policia, i defensar els que incompleixen la llei".La dirigent de Ciutadans ha arrencat la seva intervenció lamentant la mort aquest dimecres d'una noia de 26 anys apunyalada al Port Olímpic de Barcelona i ha assegurat que aquest fet augmenta la preocupació per la manca de seguretat a la ciutat.Precisament per això aquest matí la formació s'ha amb sindicats policials, entitats socials, associacions de veïns i de comerciants, per tal de dissenyar un "pla de xoc" amb mesures contra la inseguretat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor