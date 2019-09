La Diputació demana als municipis que van rebre la carta «amenaçant» d'Endesa que no paguin «res»

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha demanat "que no paguin absolutament res" als prop de 400 municipis catalans que aquest estiu han rebut una carta d'Endesa "inadequat i amenaçant amb el tall de subministrament als veïns afectats per aquesta qüestió de pobresa energètica" . Abans de trobar-se amb representants de 148 ajuntaments afectats, Marín ha reconegut que "algun petit municipi" ja ha pagat però ha demanat "la màxima tranquil·litat" perquè s'està treballant una resposta conjunta de les administracions.Els recursos per pagar la part del deute que correspondrà a les administracions, que podria ser "del 50%, el 40% o el 30%" hauria de sortir "dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya", ha indicat Marín. També ha apuntat que "no és veritat" que la Generalitat hagi transferit 26 milions d'euros des del 2015 de les administracions locals per fer front a ajudes d'emergència davant la pobresa energètica, tal i com ha dit aquest matí el vice-president del govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, sinó que aquests diners han servit per afrontar "totes les cares de la pobresa"."L'objectiu d'avui és donar tranquil·litat als municipis", ha explicat Marín, després de constatar que hi havia "molta preocupació" per la carta que el 31 de juliol Endesa va enviar a uns 400 ajuntaments que tenen un deute superior als 10.000 euros amb la companyia. En aquesta carta la companyia demanava als consistoris que afrontessin el 50% del deute i que si no ho feien iniciaria un procediment per deixar les famílies vulnerables sense llum a partir de l'1 d'octubre. Davant aquest fet, Marín ha demanat als municipis que no paguin ni facin res per intentar resoldre l'assumpte de manera unilateral.Les administracions estan treballant de manera "conjunta" per tal de solucionar la qüestió "amb un conveni que ens donarà un paraigües a tots els municipis de Catalunya", ha destacat Marín. "No sabem si finalment serà el 50%, el 40% o el 30%", ha dit Marín, que ha insistit que el percentatge s'establirà a través de "les negociacions de l'adminsitració en bloc amb les empreses" i que després es veurà "com es crea un fons per pagar". Ha insistit que les negociacions amb Endesa les ha de "liderar" el Govern perquè té "la responsabilitat i la competència" en l'assumpte i que per tant els diners hauran de sortir dels "pressupostos de la Generalitat", però ha dit que les altres administracions "sempre estan disposades a col·laborar".La presidenta de la Diputació de Barcelona ha criticat que el moment en què Endesa va enviar la carta va ser "inadequat" perquè els municipis eren acabats de constituir i amb molts alcaldes que estrenaven el càrrec. També ha criticat que es farà un escrit perquè la companyia "tregui l'amenaça" de tallar la llum. "Donem per fet que l'amenaça quedarà en un calaix i que podrem resoldre el tema de la forma que l'hem de resoldre", ha reblat. En aquest sentit, ha explicat que ha parlat amb la directora general d'Endesa i que la companyia "ha entès que no han estat massa encertats". Ha indicat que la companyia hauria d'haver fet arribar la carta a la Generalitat i no als ajuntaments.A la sortida de la trobada Marín ha dit que havia estat "una reunió necessària, eficient i útil" i diversos alcaldes s'han mostrat alleujats per la informació rebuda. La trobada s'ha celebrat a l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona amb representants de 135 dels 148 municipis que s'esperaven, 90 dels quals hi han assistit amb el seu alcalde. Aquesta és la segona de les tres reunions previstes per a aquesta setmana per abordar l'amenaça d'Endesa de tallar la llum a les famílies vulnerables amb deutes a la subministradora elèctrica ha acabat amb l'acord entre el Govern, les diputacions i els municipis, així com les entitats del tercer sector que treballen amb pobresa energètica de treballar una resposta ''conjunta i coordinada'' que forci les elèctriques a signar convenis per solucionar els impagaments. Aquest dijous, l'Ajuntament de Terrassa també té programada una altra reunió amb una cinquantena de representants de consistoris afectats. Endesa té detectades prop de 25.000 persones vulnerables a Catalunya mitjançant els serveis socials, els quals el 30 de juny de 2019 sumaven un deute de més de 21 milions d'euros, segons fonts de la companyia. Fonts de la companyia van declarar dilluns a l'ACN que consideren "insostenible" la situació i que calia "agilitzar les converses. També van dir que tallar la llum l'1 d'octubre "no és una amenaça" sinó "un crit d'alerta a la urgència".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor