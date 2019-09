La Fiscalia obre diligències contra l'autor d'uns rètols en què amenaçava un periodista de NacióDigital

La Fiscalia de Manresa ha obert diligències contra el veí de Mataró VCH, que el mes de març d'enguany va editar diversos cartells amb periodistes i activistes independentistes amb la llegenda "Wanted" i comentaris assenyalant-los com a enemics de la causa unionista. Un dels quatre cartells que va editar era contra el periodista de, Pere Fontanals.Aquests cartells van ser penjats en un bloc -ara eliminat- i difosos per les xarxes socials, sobretot pel president de Democracia y Unidad Española i militant de Vox, Jaime Vizern, que a Twitter -també eliminat- va superar les 1.000 repiulades.Davant aquests fets, Fontanals i un dels activistes també perjudicat varen posar en coneixement de la Fiscalia els fets i aquest dimecres han assistit al Jutjat d'Instrucció número 5 de Manresa a ratificar la seva declaració davant l'obertura de diligències per part de la Fiscalia.Inicialment, la Fiscalia obre diligències contra el mataroní autor dels cartells, però estudiarà també ampliar-les a Jaime Vizern, conegut militant de l'extrema dreta del Bages. Les altres tres persones que van aparèixer en els cartells amenaçadors són el fotoperiodista Jordi Borràs, i dos activistes independentistes, un d'ells també del Bages.

