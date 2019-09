Els robatoris d'ametlles obliguen els pagesos a patrullar camps de les Garrigues i el Segrià per primer cop

Una trentena de pagesos de les Garrigues i del Segrià s'han organitzat per primer cop amb la intenció de vigilar els camps a la nit i evitar el robatori d'ametlles, una praxi que ha proliferat a la zona d'ençà de l'augment del preu de la fruita seca, beneficiada pel rec de suport derivat del canal Segarra-Garrigues.En els darrers dies s'han creat diversos sometents que patrullen per les finques de municipis com Aspa, el Cogul, Alcanó, Alfés o Castelldans, escenaris predilectes dels lladres, que s'aprofiten de les grans extensions de camps d'ametllers per robar la fruita dels arbres sense ser vistos. "Els robatoris es fan tothora. A mi em van robar 400 quilos d'ametlles durant una hora al migdia", explica aun membre del grup de patrulla d'el Cogul.Els pagesos s'organitzen en torns nocturns per tal de mantenir la vigilància dels camps. "Nosaltres controlem el terreny i els Mossos d'Esquadra els accessos. De moment hem vist com s'han reduït els robatoris", explica el pagès, que destaca la bona entesa que hi ha amb la policia catalana per impedir els robatoris. No obstant, el sector lamenta les poques penes que reben els lladres quan se'ls enxampa atès que el robatori es considera un delicte de faltes, per la qual cosa el responsable del robatori queda en llibertat després d'entregar el material furtat. "Tornen als camps a robar sense cap problema", assegura el pagès.Des dels Mossos d'Esquadra s'explica que s'han intensificat els controls als lladres i ja se n'han enxampat alguns amb el material abans de ser venut.Actualment els sometents vigilen unes 800 hectàrees i ja està previst que l'any vinent es tornin a muntar dispositius de control, per bé que es crearan més aviat que enguany; "Ho farem a partir del 20 d'agost, que és quan comença la collita", explica l'agricultor.L'ametlla és una fruita seca que ha augmentat el seu valor en els darrers anys gràcies al rec suplementari. El seu preu estava a dos euros el quilo fa cinc anys, una xifra que va arribar a enfilar-se fins als set euros per quilo. Ara, el valor de l'ametlla s'ha estabilitzat i es pot trobar a uns cinc euros el quilo amb closca, un preu que és el pagès no el percep totalment perquè hi ha de descomptar els recursos i les hores de feina.

