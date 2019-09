Cuixart podrà assistir al naixement del seu fill però només podrà estar sis hores amb ell

El Tribunal Suprem ha acordat concedir un permís al president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, per assistir al naixement del seu fill. El tribunal també li permetrà acompanyar la seva parella, Txell Bonet, però només durant les sis hores posteriors.Es preveu que el part es produeixi la segona quinzena de setembre. En una providència, el Suprem demana que s'adoptin "les mesures de custòdia que siguin precises" i que el centre penitenciari de Lledoners l'informi de forma immediata en el moment que es produeixi la sortida. La fiscalia es va mostrar favorble a que Cuixart tingués aquest permís, "amb la durada i en les condicions que les circumstàncies concretes del cas demandin".Fonts d'Òmnium Cultural han lamentat que el tribunal "no s'hagi pronunciat" sobre la petició de Cuixart de poder ser a l'hospital amb la seva parella i el seu fill sis hores cada dia mentre duri l'ingrés hospitalari. Segons les mateixes fonts, "es tracta d'una conseqüència més de la vulneració de la llibertat de Jordi Cuixart, que porta gairebé 2 anys empresonat de forma injusta per haver-se manifestat".

