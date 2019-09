Puigdemont descarta eleccions perquè «debilitarien» les institucions

El líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, s'ha mostrat aquest dimecres contrari a les eleccions com a resposta a la sentència del Suprem. Ho ha dit a Brussel·les, després de la reunió dels grups parlamentaris de la seva formació. "L'enfortiment de les institucions no és compatible amb les preses electorals", ha afirmat en relació als objectius de l'independentisme."El moment demana govern, fortalesa i estabilitat", ha indicat el president a l'exili. Puigdemont ha explicat que la sentència "marca la fi d'un cicle presidit per la repressió, en dos anys no hem vist alternativa". Per ell les eleccions, que abonen dirigents d'ERC, "debilitarien les institucions", més tenint en compte que ara hi ha "una majoria clara" al Parlament.Que no hi hagi eleccions no vol dir que no estigui, però, damunt la taula un canvi de president. O, si més no, amb això amaga periòdicament JxCat. Dissabte ho va fer Presidència, per boca de Quim Torra, i en resposta a una entrevista a Roger Torrent . Aquest dimecres al matí el nou president del grup de JxCat a la cambra catalana, Albert Batet, ha afirmat que ara la prioritat no és investir Puigdemont sinó guanyar la batalla jurídica per a que prengui possessió com a eurodiputat sense jurar el càrrec a la Junta Electoral Central a Madrid.Torra ha afirmat que ara Puigdemont "està concentrat en ser eurodiputat" però que "és evident que l'objectiu d'investir el president Puigdemont continua allà". Ell ha reafirmat que "estic a disposició del Parlament però quan sigui eurodiputat, com que no són compatibles tots dos càrrecs, hauré de decidir".Els postconvergents han lamentat que el PSOE no els hagi citat per tractar sobre la investidura, a diferència del que ha fet amb ERC , i han carregat contra la proposta de Pedro Sánchez.Torra s'ha referit a la seva citació al TSJC per ser jutjat per no despenjar els llaços grocs en campanya electoral: "No temo la inhabilitació, em faria por que un president de la Generalitat no estigués al capdavant de la defensa dels drets civils i polítics del país", ha afirmat. El judici està previst pel 25 i 26 de setembre, uns dies en els quals també s'ha previst el debat de política general al Parlament, que no demanarà que es canviï

