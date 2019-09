Troben el cadàver de Blanca Fernández Ochoa

La policia ha trobat morta l'exesquiadora Blanca Fernández Ochoa, segona ha confirmat La Vanguardia. El cadàver s'ha trobat prop del pic de La Peñota, a la zona de Cercedilla. Feia tres dies que els equips d'emergència buscaven la dona en aquesta zona de la serra de Madrid.El cadàver ha estat trobat per un gos policia. Va ser un veí qui va informar els agents que s'havia trobat amb Blanca fa uns dies i que li havia dit que aniria a caminar per aquesta zona. Per això, s'ha preparat una ruta específica per aquesta zona i llavors l'han trobat sobre les 13.30 hores.

