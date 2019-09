Picabaralla entre Asens i Rufián pel posicionament d'ERC en la investidura de Sánchez

Soprende ver a @gabrielrufian defender la posición de PRISA y la CEOE. Pero ya que pregunta porque es necesario estar en el Consejo de Ministros, aquí va una razón: es la garantía de que Catalunya sea escuchada allí y de que el PSOE no vuelva a pactar con los del 155 permanente. https://t.co/zDdDnjcbru — Jaume Asens (@Jaumeasens) September 4, 2019

Te recuerdo que VOX está en el Congreso gracias a que nos llevasteis a elecciones. Estoy seguro de que si las fuerzas catalanas presionamos, vosotros desde la oposición y nosotros desde el Gobierno, haremos mucho más. Para eso necesitamos una ERC que no haga de portavoz del PSOE. — Jaume Asens (@Jaumeasens) September 4, 2019

Gabriel Rufián i Jaume Asens s'han enganxat aquest matí a Twitter pel posicionament d'ERC en la investidura de Pedro Sánchez. Rufián, tot i lamentar que el PSOE torni a dir que no a un referèndum a Catalunya, ha reiterat que no bloquejaran la investidura. Davant d'això, Asens s'ha mostrat "sorprès" de veure el portaveu d'ERC defensant "la posició de PRISA i la CEOE". "Ja que pregunta per què és necessari que Podem estigui al consell de ministres, aquí té una raó: és la garantia que Catalunya sigui escoltada allà i que el PSOE no torni a pactar amb els del 155 permanent".Rufián ha respost ràpidament la piulada del dirigent dels comuns i ha insistit que cap ministeri val tant com per donar "una segona oportunitat a la dreta" el proper 10 de novembre. "Entenc la teatralitat a que et veus obligat, Jaume, però la nostra postura és la mateixa", ha dit, i li ha recorda que "amb 15 diputat per aquí se'ns escolta bé".Al seu torn, Asens ha acusat ERC d'haver propiciat l'entrada de Vox al Congrés forçant unes noves eleccions i ha assegurat que si les forces catalanes pressionen, "és podrà fer molt més": "Per això necessitem que ERC no faci de portaveu del PSOE".

