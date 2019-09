Troben el cadàver d'una dona a la zona on buscaven Blanca Fernández Ochoa

Un gos policia ha trobat el cadàver d'una dona a la zona de Cercedilla on aquest dimecres estaven buscant l'exesquiadora desapareguda Blanca Fernández Ochoa, han informat a Europa Press fonts policials.Va ser un veí qui va informar els agents que s'havia trobat amb Blanca fa uns dies i que li havia dit que aniria a caminar per aquesta zona. Per això, s'ha preparat una ruta específica per aquesta zona i llavors l'han trobat sobre les 13.30 hores.

