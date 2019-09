El jutge absol el PP de la destrucció dels ordinadors de Bárcenas

El titular del jutjat penal 31 de Madrid, Eduardo Muñoz de Baena, ha decidit absoldre el PP de la destrucció dels ordinador de l'extresorer popular Luís Barcenas. El magistrat considera que no hi ha proves contra la formació ni contra tres empleats més que també estaven acusats. Així, més enllà del partit, el jutge també ha absolt l'extresorera Carmen Navarro, el cap de l'Assessoria Jurídica del PP Alberto Durán i el responsable del departament informàtic de la formació José Manuel Moreno.D'aquesta manera, el jutge s'ha posicionat al costat de la Fiscalia, que també demanava l'absolució dels acusats. En concret, el ministeri públic no va acusar en el procediment i va sol·licitar -com les defenses- que s'apliqués l'anomenada "doctrina Botín" per evitar que se celebrés el judici. La petició va ser denegada i es va celebrar la vista amb una única acusació, l'acusació popular, que sostenia que els imputats van esborrar i trencar discos durs durant l'escàndol pels papers de Bárcenas per tal de destruir les proves de la comptabilitat "b" del PP.El jutge ha dictat la seva resolució dos mesos després de l'última sessió del judici, que es va celebrar el 28 de juny. A banda d'acordar l'absolució, també ha condemnat a pagar els costos del judici a les acusacions populars exercides per Esquerra Unida, ADADE i l'Observatori Desc, tal com sol·licitava la defensa del PP.

