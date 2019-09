El Voluntariat per la llengua, programa fonamental per als nous parlants de català

ÚS DE CADA LLENGUA EN UN DIA QUALSEVOL (2018)



* En el cas de les altres llengües el valor de mitjanament (18,6%) correspon a la suma de molt, força, mitjanament i poc

Dimensió social del programa



En el marc del VxL, el CPNL ha establert 5.064 acords de col·laboració a tot Catalunya, 888 amb entitats i 4.176 amb establiments comercials, i ha organitzat 1.630 activitats (visites culturals, clubs de lectura, concerts, recitals poètics, trobades amb escriptors, tallers de teatre, gimcanes, xerrades o conferències...). Els establiments col·laboradors es comprometen a usar el català en l’atenció al públic i faciliten que els participants en el VxL el practiquin. Les entitats, a més, aporten participants d’entre els associats, i els ofereixen activitats específiques; i algunes també constitueixen parelles: 443 parelles han estat gestionades enguany directament per les entitats.

El 76,4 % de la població catalana major de 15 anys parla català en algun moment del dia. El percentatge, proper al 81,2 % de persones que el saben parlar, mostra la conveniència d’afavorir condicions i oportunitats per fer accessible el català a les persones que l’estan aprenent i a les que, tot i usar-lo, encara el fan servir poc (un 24,9 % de la població).Les dades provenen de l’ Enquesta d’usos lingüístics de la població 2018 que Política Lingüística i l’Institut d’Estadística de Catalunya van presentar el passat mes de juliol. Afavorir entorns favorables al català és, justament, una de les finalitats del Voluntariat per la llengua (VxL), el programa que impulsa la Generalitat de Catalunya i que desplega territorialment el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) a través dels seus 22 centres.El Voluntariat per la llengua, en les seves modalitats, presencial i virtual , ha format més de 135.000 parelles lingüístiques des que es va iniciar el programa l’any 2003. El 95,85 % de les parelles han estat coordinades pel Consorci i el 4,15 %, per diverses entitats que hi han col·laborat. L’any 2018, en què s’ha celebrat el 15è aniversari del VxL, voluntaris i aprenents han parlat en català almenys 213.540 hores. A més, i per desè any consecutiu, s’ha superat el nombre de 10.000 parelles lingüístiques: el 2018 se n’han constituït 10.677, rècord històric de formació anual de parelles.El VxL facilita la conversa en català entre persones amb coneixements bàsics de la llengua que necessiten practicar-la (aprenents) i persones que el parlen (voluntaris). El programa ajuda els aprenents a superar possibles inseguretats a l’hora de parlar i a millorar-ne la fluïdesa oral. El VxL reforça també l’hàbit, entre els voluntaris, de no canviar de llengua innecessàriament. El compromís de les parelles és trobar-se una hora la setmana el dia i l’hora que els vagi bé, almenys durant 10 setmanes, per parlar en català en un context distès i relaxat.Amb la modalitat virtual del VXL , les parelles conversen des d'un ordinador o dispositiu mòbil amb el programa de videoconferència que prèviament han convingut.La valoració del VxL presencial i virtual i, també, de les seves variants sectorials aplicades al món del treball o a la diversitat religiosa, és molt bona. El 99,75 % dels participants recomana el VxL a qui vulgui aprendre català i el 94 % dels aprenents manifesta haver millorat la capacitat de parlar català després d’haver-hi participat. Destaca l’alt grau de satisfacció amb l’experiència del voluntariat (4,55 sobre 5) i també l’alta puntuació en l’atenció rebuda (4,54 sobre 5).L’any 2018, 11.653 persones han participat en el VxL del CPNL. D’aquestes, s’hi han inscrit per primer cop 6.828: 4.796 aprenents i 2.032 voluntaris. Com en altres anys, hi destaca l’alta participació de les dones, amb el 73,38 % de les noves inscripcions. La xifra d’aprenents duplica amb escreix la de voluntaris, que també creix respecte del 2017, i mostra l’interès i la idoneïtat del programa.Cal subratllar com a èxit clar i indicador de l’eficàcia del VxL el pas de 77 persones aprenents a voluntàries, perquè han assolit un alt grau de destresa i fluïdesa que els ha permès continuar ajudant nous aprenents.Per poder participar al programa, tant l’aprenent com el voluntari s’han d’inscriure en el formulari del web vxl.cat i, un cop constituïda la parella, disposen d’un professional del Consorci que els ofereix atenció personalitzada durant el període del voluntariat. Un equip de 22 dinamitzadors del CPNL organitzen la formació de les parelles segons la disponibilitat horària i geogràfica, les orienten i assessoren, ells lliuren materials per a la conversa, els proposen activitats i vetllen per la continuïtat de la parella lingüística durant l’experiència.

