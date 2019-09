Últim adéu a Conxita Grangé, la darrera supervivent catalana del camp de concentració de Ravensbrück

Tolosa de Llenguadoc ha donat l'últim adéu a la darrera supervivent catalana del camps de concentració de dones de Ravensbrück, Conxita Grangé. Grangé, nascuda Espui (Pallars Jussà), va morir el 27 de juliol als 94 anys en aquesta ciutat de l'Occitània, on es va establir després de la Segona Guerra Mundial i aquest dimecres se l'ha homenatjat en un sentit funeral on ha assistit la consellera de Justícia, Ester Capella.Capella ha lloat la figura de Grangé i la seva "lluita contra el feixisme" i els seus "esforços" per "explicar la barbàrie". La secretària de l'Amical de Ravensbrück, Teresa del Hoyo, ha celebrat el reconeixement a la seva figura però ha dit que ha arribat tard i que durant molt de temps Grangé ha estat "silenciada". Els actes en el seu record continuaran aquest dissabte al seu poble natal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor