JxCat fixa com a prioritat que Puigdemont sigui eurodiputat

JxCat no renunciar a investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. Tot i això, la prioritat de la formació és, ara mateix, que el seu líder esdevingui eurodiputat. Així ho ha explicat el nou president del grup parlamentari, Albert Batet, en declaracions a Catalunya Ràdio, aquest dimecres al matí.Fonts de Palau van explicar a l'ACN dissabte que una de les opcions que hi ha damunt la taula és tornar a plantejar la investidura de Puigdemont com a resposta a les sentències.D'altra banda, Batet no es planteja que JxCat s'abstingui en una eventual investidura de Pedro Sánchez, després que el president espanyol en funcions no oferís "res de res" a Catalunya durant la presentació del seu projecte, ahir al migdia.Batet ha subratllat que l'objectiu de JxCat és la "batalla jurídica internacional potent" perquè Puigdemont pugui ser eurodiputat, i que la seva investidura no s'ha abordat durant la jornada de treball de la formació a Brussel·les d'aquesta setmana.

